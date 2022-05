Nga Agron Gjekmarkaj

Po e vertete me daten 30 prill fiks, kur po bëhej kongres për të argetuar Doktorin mora rrugen per Paris që të argetoja femijen tim.

Isha në Disneyland me time bije dhe nuk po genjeja njeri siç bën almisja apo hallati mediatik i Doktorit çdo ditë.

Duhet ta perseris me paratë e mia, me pak shtrengim, po të miat, asgjë nga Gerdeci, as nga ndertimet të ish- kompleksi “Partizani”!

Mu duk më e arsyeshme dhe me e ndershme kjo zgjidhje. Po të ishte kongresi i demokratve do kisha ndenjur se ka mbi 10 vjet që ju dal për zot publikisht interesave të tyre, po qe kongresi i familjes Berisha, të cilet për fat të keq e per dhimbjen time u rrezuan të dy duke rëndur drejt pushtetit.

Demokratet nuk janë dele dhe ata nuk po kerkojnë një bari. Ata e kanë partinë në krize sepse dikush me ta do të sillet si bari që bën ç’te dojë me delet e veta.

Se kam ndjekur nga pas kurre djalin e Doktorit, as të dashuren e tij në Amerike kur dikur shkonin, as në Europe ku mund të shkojnë tani, por syri i djalit më ndjek mua dhe mirë bën!

Ta bëjë prapë edhe kur të bëjë Doktori kuvendin tjeter siç bëri me këtë duke rrasur familjen dhe kusherinjtë në keshill kombetar të partisë pronë që po krijon.

Duket sikur politika dhe demokracia janë zeje e katundit të vet. Atë ditë do jem në “Luna park” në Romë!

Merzia që shumica e grupit parlamentar e refuzoi 30 prillin duke e lënë vetem me trupen humbese të 2013 dhe patetiken e tyre bolshevike si ka ikur ënde.

Dhe po të mendosh që ata atë moment luan futboll, hanin dreke, flinin gjumë kur Doktori bënte show-un e tij per hallin e tij duke njollosur historinë e një partie që lindi si pro perendimore. Unë e zgjidha me udhetim.

Nuk jam “deputet terreni” shpikje e re kjo, as “kryetar kooperative”, as Lej Fen, as hipokrit banal që bën kinse i dënjë per levdimet e Ramazon Dacit të dalë nga qilaret e Komitetit Qendror, as per shikimin e ëmbel të syrit të evlatit të Doktorit në hall.

Teknika agjit propi komunist e vetmja menyrë di Doktori ! Pra ajo që është normale të duket faj ! hahahhahah.

Nëse një deputet zihet duke bërë shurren të shpallet armik ose të thuhet uaaaa deputeti bëri çiçin nëse e bën në breke kur kur flet Doktori të shpallet trim e zefir i revolucionit që po vjen.

Të fala nga Parisi more qerratenj.