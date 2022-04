Pesë persona të përfshirë në një grup kriminal ku po planifikohej rrëmbimi i ministrit të shëndetësisë kanë rënë në prangat e policisë gjermane.

Mediat vendase bëjnë me dije se arrestimi i anëtarëve të grupit që ishin kundër koronavirusit dhe vaksinimit është bërë në Rhineland-Pfalz, ku po planifikonin edhe rrëmbimin e ministrit të Shëndetësisë Karl Lauterbach dhe shpërthimet me bomba që synonin përmbysjen e regjimit në Gjermani.

Sipas mediave, anëtarët e organizatës ekstremiste “Patriotët e bashkuar” kishin planifikuar “Operacionin Klabautermann” dhe kishin mbledhur armë të paligjshme dhe minierat.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Koblenzit njoftoi më herët sot se, pas javësh hetime, pesë persona ishin arrestuar dhe tashmë ishin sekuestruar dhjetë kallashnikovë, pistoleta dhe miniera, shufra ari, monedha argjendi dhe 12,000 euro.

Gjithashtu në kuadër të këtij operacioni janë konfiskuar kompjuterë dhe celularë.

Sipas përfaqësuesve të Prokurorisë dhe policisë, organizata po planifikonte bomba dhe akte të tjera dhune, me qëllim të zgjatjes së furnizimit me energji elektrike, e cila nga ana e saj do të shkaktonte kushte lufte civile dhe përfundimisht do të përmbyste sistemin demokratik në vend.

Ndërkohë arrestimi i tyre është bërë pas kontrollit të ushtruar nga forcat speciale të policisë në 20 lokacione në Rhineland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Saksonia e Poshtme, North Rhine-Westfalia, Saksonia, Schlesëig-Holstein dhe Th. ARD, ku rezultoi se pjesë e kërij grupi janë 12 persona, 5 nga të cilët janë arrestuar. Të rrestuarit janë burra të moshës 55, 54, 50, 42 dhe 41 vjeç.

Ndërkohë ministri i Shëndetësisë në një deklaratë për mediat ka theksuar se qëllimi i këtij grupi nuk janë vaksinat apo masat pandemike, por ato po luftojnë kundër rendit tonë themelor demokratik.

“Për disa mohues të koronavirusit, çështja nuk janë vaksinat apo masat pandemike, ata po luftojnë kundër rendit tonë themelor demokratik. Nuk do të lejoj që të gjitha këto të më pengojnë, por do të vazhdoj të mbështes të gjithë popullatën”, ka thënë ai. /abcnews

g.kosovari