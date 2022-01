Roland Bejko, anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së dhe sekretar për Pushtetin Vendor e Decentralizimin denoncoi në “ABC” se është kërcënuar me jetë nga njerëzit e Sali Berishës.

“Më kanë thënë mbyll gojën, shaj me libër shtëpie, mos dil më, po të jesh në datën 8 (nesër) atje do ta shtypim kokën. Ata janë të gjithë pas Berishës. Ata kanë gjetur frymëzim tek ai. Ata shikojnë te Berisha mundësi” tha ai.

Nëse nesër do të ketë dhunë dhe viktima, Bejko u shpreh se përgjegjës do të jenë Sali Berisha dhe Lulzim Basha.

“Atje po të ketë viktima nesër përgjegjës do të jenë Berisha dhe Basha, pasi tek e fundit, një parti politike nuk ta jep as sulmi dhe as revolucioni dhe nuk e mban dot me porta të blinduara” tha ai.

Ai e krahasoi situatën me 21 janarin e vitit 2011, ku në bulevard përpara Kryeministrisë u vranë katër protestues. “Për 21 janarin akuzon Ramën se çoi njerëzit para Kryeministrisë dhe nga ana tjetër bën të njëjtën gjë që bëri Rama” tha ai, referuar Sali Berishës duke shtuar se “Do që ta poshtërojë (Lulzim Bashën) të shkojë ta marrë dhe ta nxjerrë nga zyra.

Dyert e blinduara nëse janë, janë vendosur për pasojë të ultimatumit të Berishës që do të vijnë përmbaruesit”.

g.kosovari