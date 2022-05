Avokati i njohur Spartak Ngjela pohoi se ish-kryeministri Sali Berisha po përpiqet që të bëjë këto lëvizjet e fundit dhe debatet në parti për të shpëtuar nga goditja penale, pas shpalljes së tij non-grata nga DASH.

I ftuar në “Pikat mbi I” në ‘News24’ tha se Berisha do të përfundojë ‘zë në shkretëtirë’. Mes të tjerash ai tha se gjithë këto padrejtësi në vend ndodhin se s’ka sistem gjyqësor në vend, duke shtuar se punëtorët e fermave janë kthyer në gjyqtarë.

Ngjela: Zë në shkretëtirë do përfundojë Berisha. Nuk bëhet kryetar partie ai. Rama thotë; rrini të përçarë, se unë marr pushtetin. Kush e parçau PD? Ai i zgjedhuri i tij, kryetari i partisë së tij, e nxori nga grupi parlamentare dhe tha; ma kërkoi politika amerikane. Saliu po kërkon që të shpëtojë nga një goditje penale me këtë lëvizjen. Ekonomi tregu do të thotë se; akuza është si gripi. Akuza duhet të shkojë në Gjykatë.

Ngjela: Di pse jemi në këtë gjendje, s’ka pushtet gjyqësor. Po të kishte pushtet gjyqësor, s’do kishin mbaruar burgjet akoma. Shqipërinë e shkatërroi mungesa e pushtetit gjyqësor, kush e ndërtoi? Këta Gjyqtarët janë injorant. Mori gjyqtar 6-mujor që ishin punëtor ferme. Nuk i ka hequr akoma ONM-ja. Problemi është se nuk keni pasur pushtet gjyqësor, që të goditet korrupsioni. Po të ishte pushteti gjyqësor, të tipit perëndimor, këta do rrinin si pula që shesin dëngla. Këtë gjendje e solli mungesa e pushtetit gjyqësor.

Ngjela: Me 20 deputetë firma çdo njeri hedh kandidaturën. Do x të bëhet duhet të kapi ose partinë ose deputetët. Këta nuk veprojnë kështu. Na kanë ndarë nga Perëndimi. Duke llogaritur në Parlamentin shqiptar, nxirren 7 kandidatura, në çdo rotacion eliminohet njëri. Ne nuk ndjekim këtë procedurë. Kur të dalin kandidaturat do të bisedojmë. Më duket më tepër si kurth i maxhorancës për të ulur kreditet politike dhe dhënë karta grupit të Berishës.

g.kosovari