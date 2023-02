Eksperti i gjeopolitikës së Ballkanit Perëndimor, James Ker-Lindsay ka deklaruar se krijimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe është mënyra më pak e dhimbshme që Kosova të arrijë një marrëveshje me Serbinë.

Nëpërmjet një interviste për Zërin e Amerikës, Lindsay tha se alternativa e Asociacionit është vetëm ndryshimi i kufijve etnikë mes dy vendeve. Ai shtoi se nëse Kosova nuk do një ndryshim kufijsh atëherë duhet t’u japë serbëve autonomi të plotë.

“Alternativa, dhe do të jem vërtet i sinqertë, është ndryshimi i kufijve etnikë, për të cilin është folur. Nëse Kosova nuk dëshiron ta pranojë këtë, atëherë gjëja më e mirë që mund të bëjë është të thotë se do t’i ruajmë kufijtë, por do t’u japim serbëve autonomi kuptimplotë. Dhe në këtë pikë më duhet të them se gjithnjë flitet se do të krijohet një tjetër Republikë Serbe. Kjo është e pakuptimtë. Republika Serbe është një model shumë i veçantë i autonomisë që u krijua në një situatë shumë të ndryshme ku serbët ishin një përqindje mjaft e madhe e popullsisë në Bosnje dhe u bë për të ndaluar një luftë shumë brutale. Askush, nuk flet për Republikë Serbe në Kosovë”- u shpreh ai.