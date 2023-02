Për Edvin Kulluri, lajmi sot në protestën e thirrur nga Sali Berisha është pjesëmarrja. Ai tha në studion e ABC News se numri i protestuesve është shumë i ulët, madje këtë e krahasoi me tubimet e Lulzim Bashës në 2017.

“Berisha kërkon largimin e Ramës nga protestat. Ai që është lajmi sot, protesta nuk më duket në nivelin e 7 korrikut. Pjesëmarrja është shumë e dobët. Kur mungojnë sportdashësit, ka fanatikë, por stadiumi nuk mbushet, që so të thotë ka problem ekipi. Kjo është protesta me dobët se protestat e Lulzim Bashës. Me çfarë shohim është më nga të dobëtat”, Kulluri.

Analisti shtoi se me këtë pjesëmarrje kaq të ulët, Belind Këlliçi duhet të konsiderojë tërheqjen nga zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, pasi sipas tij kjo pjesëmarrje konfirmon edhe numrin e ardhshëm të votave për opozitën.