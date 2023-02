Nga Eduard Zaloshnja

Në zgjedhjet e fundit parlamentare, votuan 1 milion e 660 mijë shqiptarë. Dicka më pak se gjysma e tyre (rreth 800 mijë) votuan për partitë e ndryshme opozitare (PD, LSI, PDIU, PAA, PR, PBDNJ, PDK, BD, Vetëvendosje, etj.).

Ne protestën e sotme, ku u paralajmërua se do të mblidheshin në bulevard deri në 100 mijë opozitarë (1/8 e atyre që votuan partitë e ndryshme opozitare), duket se janë mbledhur maksimumi vetëm 10 mijë opozitarë (1/80 e atyre që votuan partitë e ndryshme opozitare).

Logaritjet për pjesmarrjen e sotme i kam bërë afërsisht me pamjet nga lart me dron (jo me Google Earth Pro), por marzhi gabimit në këto llogaritje nuk besoj se është më shumë se plus/minus 1 mijë.