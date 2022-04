Pink Floyd do të publikojë këngën e parë të re të grupit pasi 28 vitesh, në mbështetje të popullit të Ukrainës. Pas 30 vjetësh, grupi legjendar britanik Pink Floyd publikon projektin e parë muzikor, me një qëllim të qartë: të mblidhen para si ndihmë humanitare për Ukrainën.

David Gilmour, 76 vjeç, dhe Nick Mason, 78 vjeç, u bashkuan nga bassti i Pink Floyd, Guy Pratt, 60 vjeç, dhe Nitin Sawhney, 57 vjeç, në tastierë gjatë një seance regjistrimi sekret të mërkurën e kaluar. Kënga e re përmban vokal nga ylli ukrainas i rock Andriy Khlyvnyuk, nga grupi Boombox, i cili la turneun e tij në SHBA për t’u kthyer në shtëpi për të luftuar për vendin e tij. Vokali i tij është marrë nga një postim në Instagram ku ai këndonte këngën e protestës së luftës The Red Viburnum In The Meadow, filmuar në sheshin Sofiyskaya të Kievit.

“Ia tregova nga telefoni një pjesë të këngës, dhe ai më dha bekimin e tij”, u shpreh këngëtari dhe kitaristi i famshëm, i cili ka dhe vetë një lidhje me vendin e sulmuar, për shkak se e ka bashkëshorten e të birit ukrainase.

Paratë që do të mblidhen nga ky projekt do t`i dhurohen Fondit të ndihmës Humanitare për Ukrainën, një nismë kjo e organizuar nga Kombet e Bashkuara. Titulli i këngës së re është marrë nga rreshti i fundit i këngës, i cili përkthehet: “Hej, hej, ngrihu dhe gëzohu”. Të ardhurat nga pista do të përfitojnë nga Fondi i Ndihmës Humanitare të Ukrainës.

g.kosovari