Epo radhën e parë ishte imitimi i skenës së filmit. Por historia u përsërit.

Një ditë më parë Arjola dhe Iliri po luanin pjesën e tyre nga filmi “Edhe kështu, edhe ashtu”. Ata dukeshin mjaft të përfshirë në skenën e tyre të filmit.

Arjola një moment afrohet dhe i jep një të puthur në buzë Ilir Shaqirit. Kjo hutoi të gjithë banorët e mbetur, por dhe ndjekësit e tyre besnikë.

Por nuk mbaroi me kaq. Ata janë puthur dhe në dhomën e rrëfimit. Dyshja duket qartë se po ngacmohen dhe janë shumë afër me njëri-tjetrin. Donaldi dhe Beniada u habitën me veprimin e tyre.

Iliri dhe Arjola ishin në kuzhinë më pas dhe nisën të flasinme njëri-tjetrin në lidhje me situatën. Iliri: Ne tani po gerrverrizemi, na jepni ndonjë melodi që unë dhe Arjola të shprehemi.

Iliri: Mbrëmë u shprehëm në atë që ishte puthja jonë e parë dhe e fundit. Një puthje tjetër do të të ta jap kur të vij të ta pijë kafen te shtëpia.

Arjola: Mos thuaj puthja jonë e parë dhe e fundit, pasi mund të na japë Big Brother ndonjë film tjetër dhe do të detyrohemi të puthemi. Deri atëhere, mirëupafshim, nuk puthemi.

/b.h