Nga Kreshnik Spahiu

“Vetëm shqiptarët dhe çeçenët vrasin pa motiv” ishte konkluzioni i Profesor Müller studius i kriminalogjisë gjatë një konference ndërkombëtare në Madrid.

Në të drejtën penale edhe vrasjet klasifikohen me motive në disa vepra të ndryshme penale:

Vrasje ndodhin në të gjithë botën për motive:

– interesi

– për shkak detyrës

– për xhelozi

– për gjakmarrje

– për grabitje

– për vetëmbrojtje etj etj

Ndërkohë Shqipëria i përket një planeti tjetër.

30% të vrasjeve në Shqipëri ndodhin pa “motiv” në kuptimim juridik të fjalës.

– pse e pa me inat

– pse e parakaloi me makinë

– pse i zuri parkingun

– pse kamarieri vonoi porosinë

– pse karikuesi celularit kishte zën prizën

Analiza ligjore e një kategori vrasjesh në Shqipëri provon se po rritet një brez i dhunshëm, por edhe me probleme të rënda psiqike.

Motivet e vrasjeve në Shqipëri ska psikolog që i analizon. Truri i kokës me gjashtë cepa të shumë kriminelve shqiptarë është i pashpjegueshëm nga kriminalogjia apo psikologjia.

Sot kur mbarova punë, takova Sedin një mikun tim piktor në Gjermani i cili më tha:

“Nuk shkel më në Shqipëri gjithë jetën”

Pse? – i thashë

Ai mu përgjigj: “Kur isha në gusht me makinë dhe familjen, udhëtuam 20 orë normalisht nga Berlini në Mal të Zi, por 6 orët nga Shkodra deri Sarandë ishin horror dhe disa herë ishim duke u vra me shoferë të çmendur që jo vetëm na rrezikonin jetën me shpejtësi por dhe më shanin familjen nga dritarja sepse unë i jepja makinës me kilometrazhim e lejuar nga tabelat”.

E dëgjova dhe iu përgjigja gjysëm me shaka: “Ke shpëtuar gjallë sepse ishit në Sarandë. Shyqyr s’ke parkuar në ndonjë qytet tjetër dhe ta shikoje rojen e parkigut me inat sepse do haje ndonjë plumb kot”.

Sot rrugët e Shqipërisë janë plot me polic por që s’kanë autoritet.

Dikur polici i Fierit i hidhte një sy qytetit Lushnjes, dhe i gjithë populli dridhej. Iku ajo kohë…

Tashmë jetojmë në epokën që kur i forti lagjes del me makinë në rrugë por dridhet policia dhe e nderon gjithë shoqëria.

Në Shqipëri nuk vret njeri as ministra dhe as pokitikanë që i lënë pa punë apo pa bukë.

Në Shqipëri kini kujdes kur shkoni tek lavazhi makinave, tek semafori i kuq, tek parkingu, tek bilardo, tek klubi me muzikë, tek plazhi me 5 yje.

Mos parakaloni makinat e shtrenjta.

Kujdes! Mos guxoni të shikoni askënd në sy.

Gëte ka thënë: “Të çmendurit nuk i gjen vetëm në çmendinë. Ata janë kudo. Planeti yne eshtë psikiatria e universit.”

Ndoshta ne jemi kryeqyteti i tyre…