Akte të turpshme raportohen në Greqi, ku disa shitës tentojnë që të përfitojnë nga fatkeqësia natyrore, pas përmbytjeve.

Mediat greke bëjnë e dije se në Facebook ka disa njoftime nga disa shitës marketesh që shesin ujë për zonat që janë përmbytur dhe nuk kanë as furnizim me ujë dhe as me energji elektrike.

Bëhet fjalë për zonën e Volos, ndërsa njoftimet në Facebook ofrojnë ujë për 6-7 euro.

/a.d