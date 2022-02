Sherr masiv në Velipojë.

Katër persona rrahin barbarisht një të ri e madje e kërcënojnë edhe me jetën.

Policia e Velipojës bën me dije se u proceduan shtetasit: H. R. 61 vjeç, E. R.23 vjeç dhe R. R. 20 vjeç , të 3 banues në Velipojë, si dhe u shpall në kërkim shtetasi M. R. 22 vjeç, banues në Velipojë, pasi kanë goditur me grushte dhe dyshohet se e kanë kanosur me armë shtetasin K. S. 22 vjeç, banues në Velipojë.

Për rastin në fjalë vazhdojnë hetimet dhe materialet i kaluan prokurorisë.

/a.r