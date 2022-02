Një shofer ukrainas është tallur me forcat ruse duke i pyetur nëse kanë nevojë të kthehen në Rusi pasi zbuloi se tankut të tyre i kishte mbaruar karburanti gjatë rrugës për në Kiev.

Në pamjet që janë bërë virale në rrjete sociale duket se një grup me ushtarë ukrainas dhe rusë që qëndrojnë anës rrugës jashtë kryeqytetit ukrainas. Shoferi ngadalëson mjetin teksa afrohet tek tanku rus që ka mbetur në mes të rrugës dhe pret që të furnizohet me karburant.

“Keni nevojë për tu kthyer në Rusi?” i thotë shoferi duke shkaktuar të qeshura mes ushtarëve. Ukrainasi vazhdon dhe pyet: “Ku po shkoni? A e dini?”, të cilës rusët me sa duket i përgjigjen dhe thonë se nuk kanë nevojë për ndihmë.

“Ju po shkoni në Kiev. Askush nuk e di se ku jeni apo ku po shkoni? Mund t’ju tërheq unë deri në Moskë”, – thotë shoferi, para se të shtojë: “Deri tani pala jonë është më mirë, djemtë tuaj bëjnë mirë të dorëzohen”.

Ky është një moment poshtërues për ushtrinë ruse ndërsa Ukraina vijon qëndrimin heroik ndaj sulmeve.

/a.r

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38

— Liveuamap (@Liveuamap) February 26, 2022