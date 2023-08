Për ata që kërkojnë një destinacion të ‘pa prekur’ ende nga turistët, por të gatshëm për të ofruar oaze përrallore të bregdetit të virgjër, Shqipëria është zgjedhja ideale.

Shqipëria nuk është ende një destinacion i pushtuar nga turistët, por është perfektë për ata që duan të shijojnë pushimet larg turmave. Media prestigjoze SkyTg24 e nis kështu shkrimin ku pasqyron bukuritë e vendit tonë si dhe liston 10 vendet më të bukura për t’u vizituar.

Artikullin dedikuar Shqipërisë e ka ndarë në Facebook edhe kryeministri Rama.

“10 plazhet më të bukura të bregdetit shqiptar, sipas kolosit mediatik TG24 në Italinë fqinje që përshkon rivierën nga Velipoja në Sarandë, duke e shtuar promovimin e Shqipërisë turistike nga ana tjetër e Adriatikut

Afro gjysëm milionë turistë italianë parashikohet ta frekuentojnë Shqipërinë këtë vit shpërthyes për turizmin, shumë më shumë se asnjëherë më parë, të cilët shijojnë mikpritjen dhe ushqimin, plazhet dhe natyrën e mrekullueshme, me premtimin për t’u kthyer sërish”- shkruan Rama.

Plazhi i Dhërmiut:

I konsideruar si plazhi më i lezetshëm në Shqipëri, Dhërmiu ka rërë të lehtë, guralecë të bardhë, det kristal, klube, bare plazhe, ushqime të shpejta, piceri, kampingje dhe tregje me produkte vendase.

Plazhi i Dhërmiut është një nga më të famshmit në Shqipëri. Është një brez i gjatë disa kilometra, i larë nga ujërat e thella blu. Ai është i fshehur mes një vargmal malor dhe detit. Këtu mund të relaksoheni dhe të shijoni natyrën

Ksamil

Fshati Ksamil ndodhet rreth njëzet minuta me makinë nga qyteti i Sarandës në jug të Shqipërisë, jo shumë larg kufirit me Greqinë. Plazhi i Ksamilit, i konsideruar si një nga plazhet më të bukura në vend, karakterizohet nga ngjyrat e Karaibeve, deti kristal dhe rëra e bardhë.

Gjipe

Plazhi i Gjipesë ndodhet në jug të vendit. Nuk është e lehtë për t’u arritur dhe kjo është arsyeja që e bën ende një parajsë të egër dhe të paprishur. Është një kanion që fsheh një plazh me rërë të bardhë duke krijuar një kontrast me ujërat bruz dhe të kristaltë.

Borsh

Borshi është një fshat i afërt me resorte të tjera si Fterra, Piqeras dhe Qeparo dhe ofron, përveç një plazhi të mrekullueshëm, shumë aktivitete si lundrimi, kanoe, kajak dhe ski jet në ditë, muzikë (si Festivali i Jugut në natyrë) dhe zjarre në plazh në mbrëmje

Sarandë

Qyteti i fundit i Shqipërisë përpara kufirit me Greqinë, Saranda ndodhet pikërisht përballë Korfuzit. Ajo është e njohur për qendrën e saj të këndshme të qytetit, me shëtitoren e saj për këmbësorë të rrethuar nga shumë hotele dhe restorante, por mbi të gjitha për plazhet e mrekullueshme në rrethinën e saj të afërt.

Velipojë

Velipoja, disa dhjetëra kilometra larg Shkodrës, është qyteti klasik bregdetar shqiptar: shumë shërbime, plazh i gjatë dhe çmime të arsyeshme. Plazhi është një nga më të mëdhenjtë dhe më të njohurit në Shqipëri dhe ofron një sërë aktivitetesh ujore, duke përfshirë surfing, kajak, vozitje në këmbë, zhytje dhe snorkeling.

Shëngjin

Plazhi i Shëngjinit (në italisht San Giovanni di Medua) është një plazh i bukur shtatë kilometra larg qytetit historik të Alessio, i famshëm për rreth 300 ditë me diell në vit. Është një vend me një peizazh të bukur dhe një det të pastër. Nga bregu ka një pamje piktoreske të maleve, halore dhe livadheve të gjelbra

Vlorë

Vlora është një nga destinacionet më të vizituara bregdetare në Shqipëri gjatë verës dhe ndodhet përgjatë bregdetit jugor, në fillim të asaj që quhet Riviera Shqiptare. Plazhi me rërë të përzier me guralecë është shumë i madh – është gjiri më i gjatë në Shqipëri – dhe gjatë muajve të verës është i pajisur me shezlong dhe çadra. Klubet dhe restorantet rreshtohen buzë detit duke ofruar netë të paharrueshme përbri detit.