Gjykata e Janinës rrëzon ekstradimin për Laert Haxhian. Ai do të qëndrojë në burg vetëm për akuzat, largim nga vendi i aksidentit dhe prishje të qetësisë publike. Sipas tij në Shqipëri i rrezikohet jeta nga banda e Aldo Bares.

Lart Haxhiu 31 vjeç, aktualisht është i arrestuar në Greqi i akuzuar edhe për masakren e vitit 2017-es ku u vranë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha.

Nga ana tjetër, Orges Bilbili, 33 vjeç, është i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e 2017-ës, bashkë me Anterio Kaloshin, ndërsa Ardian Ahmetaj, 49 vjeç, aktualisht ndodhet në burg në Greqi, i arrestuar në 2020-ën, i dënuar me 11 vjet burg nga Gjykata e Athinës, për armëmbajtje pa leje në rrethana rënduese./shqiptarja.com