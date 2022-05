Mbretëresha do të humbasë hapjen shtetërore të Parlamentit të martën e sotme, për herë të parë në 59 vjet për shkak të problemeve të saj të përkeqësimit të lëvizjes nga probleme me këmbët.

Këtë e konfirmoi Pallati Mbretëror, raporton noa.al. Mbretëresha ka vendosur të tërhiqet pasi foli me mjekun e saj mbretëror.

Buckingham Palace konfirmoi se “Madhëria e Saj, 96 vjeç, nuk do të jetë në ceremoninë e sotme në Westminster për shkak të problemeve të vazhdueshme të lëvizshmërisë”.

Një zëdhënës i Pallatit Buckingham tha: “Mbretëresha vazhdon të përjetojë probleme episodike të lëvizshmërisë dhe në konsultim me mjekët e saj ka vendosur pa dëshirën e saj që ajo të mos marrë pjesë në hapjen shtetërore të Parlamentit”.

Princit Charles, 73 vjeç, i është dhënë kompetenca për të mbajtur fjalimin televiziv së bashku me Princin William në një ndryshim historik të protokollit.

Tërheqja dramatike ka ngjallur frikë të re për shëndetin e mbretëreshës, më pak se një muaj përpara festës së saj Jubileu Platinium.

Ndërkaq mbretëresha ka nxjerrë një dekret mbretëror që i lejon djalit Charles, 73 vjeç dhe nipit William, 39 vjeç, të kenë fuqi të veprojnë në vend të saj vetëm për një ditë.

Tashmë ata do të hapin “bashkë” seancën e re të Parlamentit në emër të saj, si Këshilltarë të Shtetit.

Mungesa e Mbretëreshës shënon herën e parë që nga viti 1963 që ajo nuk ka marrë pjesë në Hapjen Shtetërore, dhe vetëm herën e dytë në 70 vjet në fron.

Froni i saj do të jetë bosh, por Kurora e Shtetit Perandorak do të udhëtojë në Parlament edhe pse Charles nuk do ta mbajë atë.

Charles nuk do të mbajë kurorën, por pritet të ulet në vendin e tij me uniformën e tij detare dhe të ketë pranë gruan Camilla, dukesha e Cornwall. William do të ulet përballë Charles dhe Camilla.

Mbretëresha është detyruar të humbasë një sërë angazhimesh të mëdha gjatë gjashtë muajve të fundit për shkak të problemeve të lëvizshmërisë që prekin shpinën, ijet dhe gjunjët e saj.

Tani ekziston ankthi nëse ajo do të shfaqet fare në jubileun e saj katërditor të Platinumit nga e enjtja, 2 qershor.

