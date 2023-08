Më datë 27 gusht do të mbahen Primaret për kandidatin që do të përfaqësojë “Rithemelimin” e Berishes dhe forcat opozitare për Bashkinë e Kukësit. Procesi fillon në orën 8:00 të mëngjesit për t’u mbyllur pasdite më 18:00. “Një anëtar, një votë”, sakaq, në komunikatë urohet për një garë të barabartë dhe të drejtë. Përjashtohet nga primaret e Kukësit kryetari i PD zyrtare te Bashes ne Kukës, Arif Rexhmati. Ky i fundit u propozua nga seksionet e rithemelimit por në reagimin e vet Arif Rexhmatit ku bënte thirrje për kandidat të përbashkët pa primare, grupi i punës së PD-rithemelimi ka heq emrin e tij nga lista.

PD: Të nderuar anëtarë të Partisë Demokratike! Ju njoftojmë se me datë 27.08.2023 do të zhvillohet procesi i primareve me parimin një anëtar një votë , për përzgjedhjen e kandidatit, që do të përfaqesojë Partinë Demokratike dhe forcat opozitare në zgjedhjet e datës 24 Shtator 2023.

Qendra e votimit do të jetë te Pallati i Kulturës ” Hasan Prishtina” Kukës, kati i dyte. Procesi i votimit fillon në orën 08:00 dhe perfundon me oren 18.00

Urojmë një garë të drejtë, të ndershme dhe të barabartë. Fitoftë kandidati më i mirë, që gëzon mbështetjen më të madhe dhe garanton fitoren në zgjedhjet e datës 24 Shtator 2023!

Emrat e kandidatëve vijojnë si mëposhtë: