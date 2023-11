Arrestimet zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të policisë, kanë sjellë tronditje të opinionit publik dhe të autoriteteve lidhur me persona të njohur me poste publike të cilët kanë bashkëpunuar me grupe kriminale.

Përgjimet që tronditën policinë kanë qenë në qendër të diskutimeve mbrëmjen e sotme në studion e emisionit ‘5 pyetjet’ me gazetarin Ilir Babaramo në Report Tv.

Gazetari Sokol Dema deklaroi se aktualisht rreth 70 punonjës policie janë nën hetim nga SPAK pasi janë kapur në përgjimet e aplikacioneve ‘sky’ ku dyshohet se kanë komunikuar në kuadër të bashkëpunimit me grupet kriminale.

Ai shtoi se mes emrave që po hetohen janë edhe ish-drejtues policie të cilët kanë dhënë dorëheqjen dhe janë larguar nga frika se mund të jenë nën hetim.

“Është hetim që është në vazhdimësi për goditjen e krerëve të policisë që kanë qenë brenda aplikacionit të ‘sky’. Nuk janë thjesht përgjime. SPAK ka dorëzuar disa letër porosi dhe janë përputhur në mënyrë perfekte me bisedat që janë zbardhur në SPAK. Në total, janë të paktën 70 punonjës policie që po hetohen nga SPAK. Momentet e arrestimeve do vijnë kohë pas kohe, janë në nivele drejtuese të larta. Në ‘sky’ kanë dalë emra të drejtuesve të policisë. Edhe të drejtorisë së përgjithshme. Në dijeninë time, ka nivel shefash që kanë lënë detyrën dhe janë larguar. Madje edhe janë zëvendësuar”- u shpreh gazetari i Report Tv.

Ndërsa Juristi Shkëlqim Hajdari tha se duhet të ketë një operacion të pamëshirshëm për goditjen e punonjësve të policisë që bashkëpunojnë me grupe kriminale dhe më pas t’u sekuestrohen pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme

“Ne duhet të bëjmë një operacion kirurgjikal të pamëshirshëm deri në qelizë. Kjo është një sfidë shumë e madhe për policinë shqiptare, që këto informacione që na erdhën për persona që kanë ngatërruar uniformën e policisë me atë të grupeve kriminale, minimumi të dalin jashtë sistemit. Maksimumi, të kërkohen të gjithë pasuritë e tyre të vëna në mënyrë të paligjshme. Të shikohet sesi ka qenë bashkëpunimi, se është tribal, bashkëpunon politikani, krimineli, punonjësi i policisë. Jemi në sfidë shumë të madhe për shoqërinë shqiptare. SPAK po jep prova se nuk është strukturë që ndikohet politikisht”/m.j