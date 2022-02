Bandat shqiptare të drogës kanë “shtrirë” krahët në Belgjikë. Rrjeti është zgjeruar duke bërë pjesë të organizatës edhe avokatë vendas. Një prej tyre është Pol Vandemeulebroucke. Ky i fundit është dënuar me një vit burg pasi është bërë pjesë e një organizate kriminale.

Vandemeulebroucke u dënua në shtator të vitit të kaluar me një vit burg për anëtarësim në një organizatë kriminale. Mediet e huaja shkruajnë se ai dyshohet se ka qenë shumë i afërt me një trafikant shqiptar kokaine dhe ka kryer çështje për të që shkojnë shumë përtej asaj që është e përshtatshme në një marrëdhënie avokat-klient.

Vandemeulebroucke po përballet me të paktën një padi tjetër për fakte të ngjashme. Gjithashtu, Oda e Avokatëve po zhvillon hetim disiplinor ndaj tij, pas ankesave të klientëve të ndryshëm. Vandemeulebroucke veproi në dosje të rënda si çështja Aquino dhe Kasteelmoord, dhe dikur ishte avokat i Hans Van Themsche (i cili qëlloi dy persona në Antwerp në 2006) dhe Danny Vanhamel, rrëmbyesi i Anthony De Clerck.

Avokati doli në sy të hetuesve gjatë një hetimi të nisur pasi tre ngarkesa kokaine në total 1321 kilogramë u kapën në gusht 2017. Gjatë atij hetimi janë përgjuar shumë biseda telefonike, në të cilat ka dalë edhe avokati. Ai kishte kontakte të shpeshta me të pandehurin kryesor fillestar Uka G. Sipas Gjykatës së Apelit të Antwerp, ajo që ata diskutuan nuk mund të pajtohej me një marrëdhënie të rregullt avokat-klient apo edhe me një marrëdhënie thjesht miqësore.

“Përmbajtja e këtyre kontakteve tregon qartë ekzistencën e një konteksti kriminal, të lidhur me drogën”, tha gjykata e apelit. “Vandemeulebroucke ishte përfshirë aktivisht në rastet në të cilat Uka G. kishte interesa.

Në një bisedë të dëgjuar, Vandemeulebroucke kishte kërkuar vazhdimisht pagesën me fjalët “zarf i trashë”. Avokati pretendoi se Uka G. i kishte bërë presion që të kërkonte llogari nga një klient për mungesën e dërgesës së kokainës, por gjykata e apelit nuk ra dakord. Përkundrazi, gjykata konstatoi se nuk ka dyshim se avokati me vetëdije dhe dëshirë ka qenë pjesë e organizatës kriminale. Vandemeulebroucke më pas shkoi në Gjykatën e Kasacionit, por tani është kthyer në shtëpi nga një udhëtim i zhveshur.

/b.h