Një tjetër rast tronditës i abuzimit seksual me të mitur është raportuar në Kolonosi të Greqisë. Mediat greke raportojnë se në pranga janë vënë 5 persona të cilët do të merren në pyetje nga Prokuroria lidhur me akuzat për përdhunimin e një vajze të mitur 12- vjeçare.

Konkretisht, më 3 shkurt, 12-vjeçarja është thirrur për një deklaratë plotësuese gjatë së cilës ka identifikuar si përdhunues të saj dermatologun 65-vjeçar, dy grekët, 49 dhe 44 vjeç, si dhe dy pakistanezët, të moshës. 50 dhe 23 respektivisht.

Oficerët i treguan vajzës foto të personave që ishin lokalizuar dhe identifikuar nga bisedat që ajo kishte me ta përmes Blindchat. 12-vjeçarja ka njohur autorët në fytyrat e të arrestuarve, ndërsa në rastin e 65-vjeçarit dermatolog-venerolog, e mitura ka treguar se dinte detaje për aktivitetin e tij.

Viktima i dinte të dhënat personale të mjekut të arrestuar dhe i kishte dhënë në Polici. Në të njëjtën kohë, ajo dëshmoi se është takuar me të në zyrën e 65-vjeçarit, në rrugën Voreiu Epirou, më shumë se një herë në periudhën prill-korrik 2022. Aty, siç ka përshkruar 12-vjeçarja, dermatologu e ka përdhunuar më shumë se dy herë ndërsa pas çdo takimi i ka dhënë 50 euro si tarifë.

Nga ana e tij, dermatologu 65-vjeçar pretendon se nuk ka asnjë lidhje me përdhunimet dhe se 12-vjeçarja ishte duke e vizituar në zyrën e tij e shoqëruar nga vëllai i saj.