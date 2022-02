Dashi

Sot fillon nje periudhe ku ceshtjet e keqkuptuara dhe te ngecura ne jeten personale dhe ne lidhje me karrieren te lehtesohen dhe te vazhdoni rrugen e lene pergjysem apo te ngecur.

Demi

Bisedimet per zgjidhjen e nje ngerci ligjor sot do perparojne ne formen me te mire te mundeshme dhe do ju hapet drita jeshile drejt zgjidhjes se problemeve.

Binjaket

Diskutimet dhe mosmarrveshjet ne ceshtjet ekonomike do sqarohen dhe do i jepet fundi nje lodhjeje ne kete drejtim. Nje ceshtje personale do marri drejtim.

Gaforrja

Per ju dita mbart nje rendesi te vecante pasi do lehtesoheni ne pune pervec pengesave ne diskutime dhe mosmarrveshjeveqe kishit dhe probleme te te tjereve qe nuk ju lejonin te ecnit perpara.

Luani

Per ju kemi arritur ne ate pike ku dukej se nuk kishte kthim mbrapa ne pengesat dhe gabimet qe nuk po ju lejonin te merrnit fryme. Tashme do gjendet nje rruge me e sigurt ne jeten tuaj.

Virgjeresha

Ne jeten personale do zgjidhet nje ngerc dhe nje pengese qe nuk ju lejonte ta shijonit apo ta kuptonit se sa rendesi kishte te ishit te dashur dhe te qete ne nje lidhje pa u ndikuar nga te tjeret.

Peshorja

Kishit nje pengese apo energji frenuese ne ceshtjet familjare e cila nga sot do filloj te lehtesohet dhe projektet qe keni per vete dhe te afermit te behen realitet.

Akrepi

Shume te kushtezuar nga mesazhet dhe komunikimi i deritanishem. Do shikoni se rruga juaj do hapet dhe nuk do keni me pengese ne dhenien e marrjen e mesazheve tuaja per punen tuaj.

Shigjetari

Nje ngecje e vogel ekonomike ne diten e sotme do jete nje lloj si nje cunam qe i terheqe detet per ti risjell me shume fuqi. Prandaj kjo terheqje do jete e perkohshme.

Bricjapi

Njerezit dhe problemet e tyre qe ju kishin marre frymen do lehtesohen dhe do jeni me te qete per veten tuaj dhe per deshirat tuaja. Do keni shume takime kete periudhe.

Ujori

Nje dritare e bukur fillon dhe hapet sot duke ju bere me te hapur edhe ju ne ceshtje te planeve personale dhe te punes. Ju hiqet nje pengese e vene nga persona te afert.

Peshqit

Per ju dita duket se ju rikthen humorin e humbur dhe nje person qe e mendonit se nuk do behej me krahu juaj ne nje qellim apo ne nje shoqeri./m.j