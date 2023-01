Pastori Akil Pano ngre si shqetësim se në vendin tonë ka shumë dhunë dhe se nuk kemi bërë asgjë në raport me përmasat e dhunës, për të ndërtuar një institucion kundër dhunës apo një foltore kundër saj.

Dhunë kemi që te këngët e reperave, po dëgjoja një debat me rep, me këngë. Dy në tre fjalë, ishin fjalë me piiiip.

Duhet të bëje piiiip se ishin kaq të shëmtuara dhe kaq të papastra dhe imagjinoni të rinjtë dhe të rejat që një pjesë e tyre janë kthyer në ithtarë të këtyre individëve që kanë ndërtuar tashmë kulturën e reperit të fortë, që lëviz me makina luksoze, që ka rreth vetes, famë, femra etj.

Kemi një dimension tjetër të dhunës, a ka dhunë më të madhe se ajo që trajtohet dhe zhvillohet në parlament? Diçka duhet të ndodhë, diçka duhet të bëhet.