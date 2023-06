Në një bisedë të rastësishme në emisionin “Today” me Hoda Kotb, aktori Robert De Niro është shprehur i lumtur për kolegun e tij dhe aktorin e “Irishman”, Al Pacino, i cili në moshën 83-vjeçare së shpejti do të bëhet baba për herë të katërt me të dashurën 53 vite më të re, Noor Alfallah. De Niro, 79 vjeç, me shaka pranoi diferencën në moshë, duke thënë:

Ai është disa vite më i madh se unë. Zoti e bekoftë.

Robert De Niro, 79, reacts to fellow old dad Al Pacino expecting baby at 83. https://t.co/w2rhEprJig pic.twitter.com/SFILJHuHFk — Page Six (@PageSix) June 1, 2023

Rikujtojmë se muajin e kaluar, vetë De Niro mirëpriti fëmijën e tij të shtatë, i pari me partneren Tiffany Chen. Kur Kotb e pyeti De Niron për atësinë në këtë fazë të jetës dhe në këtë moshë, fituesi i çmimit Oscar-it dha këndvështrimin e tij për prindërimin. Ai përmendi se të qenit i rritur sjell një vetëdije më të qartë për jetën dhe dinamikën familjare.

Robert De Niro Teases Future Playdates For His and Al Pacino’s Babies: ‘Floor Play’ https://t.co/ToQd4NKF7Y — People (@people) June 1, 2023