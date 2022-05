Nuredin Dumani, nisur nga rrëfimet e deritanishme para SPAK-ut, mund të konsiderohet si një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm të drejtësisë shqiptare, në luftën kundër grupeve kriminale, krahas Adriatik Colit që zbërtheu bandën e Durrësit apo Ndriçim Gjokonës që fundosi bandën e tritolit duke ndalur serinë vrasjeve nga killeri gjakftohtë Julian Sinanaj. Pas rrëfimit të Nuredin Dumanit, i akuzuar për 17 krime të rënda, SPAK ka shpallur në kërkim Festim Qolin, i njohur si ‘Festja’ i Durrësit, si i dyshuar për vrasjen e ortakut të tij, 36-vjeçarit Elvis Dedaj në 5 qershor të vitin 2012 në Durrës si dhe për porositjen e vrasjes së nënës së tij, Fatmira Dedaj, një vit më pas, në 2013. Fatmira Dedja u vra në mënyrë makabre nga Talo Çela, në bashkëpunim me Dumanin, kundrejt pagesës 40 mijë euro.

Para vrasjes së nënë e bir, Festim Qoli rezultonte bashkëpronar me Fatmira Dedajn në biznesin e tregtimit të karburanteve në Durrës. Qoli kishte 49 % të pikës së karburantit, ndërsa Fatmira Dedaj, e cila mbulonte të birin, kishte 51 %. Fatmira Dedaj u vra në 14 shtator 2013 nga Talo Çela, i kontraktuar nga Nuredin Dumani, gjithnjë sipas dëshmisë së Dumanit, për llogari të Festim Qolit.

Në 21 dhjetor 2013, aksionet e Fatmira Dedajt i kalojnë të bijës, Matilda Habili Gjatja. Në 6 qershor të vitit 2014, e bija e Fatmira Dedajt ia shet 51 aksionet Festim Qolit për vetëm 51 mijë lekë. Me këtë lëvizje, Festim Qoli bëhet pronar i vetëm i karburantit, i cili në fakt ishte ngritur me paratë e dyshimta të Elvis Dedajt. Një javë pasi merr karburantin, Festim Qoli pezullon aktivitetin e kompanisë.

Në dosjet e drejtësisë shqiptare, Festim Qoli, i njohur me nofkën ‘Feste’, rezulton precedentë kriminalë që në vitin 1998, ndonëse nuk është dënuar kurrë për asnjë vepër penale, të paktën në Shqipëri.

Festim Qoli rezulton në dosjen e ish bandës së Durrësit, me në krye Lulzim Berishën. I penduari i drejtësisë që rrëfeu krimet e bandës, Adriatik Coli, ka deklaruar se në vitin 1998, Festim Qoli dhe Lul Berisha kanë qëlluar ndaj njëri-tjetrit me pistoletë. Coli u rrëfye para drejtësisë në vitin 2006, duke çuar prapa hekurave 16 persona.

… në muajin dhjetor të vitit 1997, unë u ktheva në Shqipëri, pasi më ktheu policia gjermane. Kur u ktheva në shtëpi, përballë banesës time, kishte ardhur për të jetuar një familje e re. Pjesëtar i kësaj familje ishte shtetasi Lulëzim Berisha, i moshës rreth 35 vjeç. Unë këtë shtetas e njihja. Si rezultat i fqinjësisë ne krijuam shoqëri me njëri-tjetrin, e cila u forcua akoma dhe më shumë, pasi Lulin e qëlloi me pistoletë, Festim Qoli, të cilin e thërrisnin “Feste”. Kjo ngjarje ka ndodhur në verë, ndoshta në vitin 1998, tek lokali “Xhorxhit të Nores” që ndodhet në afërsi të “Nish Gomës” së vjetër në Durrës. Nga Luli dhe persona të tjerë kam mësuar se së bashku me “Festen”, atë ditë që u qëllua Luli ka qenë edhe K. P. Të dy këto shtetas kanë qëlluar ndaj Lulit. Edhe Luli i kishte qëlluar këta të dy me pistoletë, po nuk i kishte goditur. Unë kam mësuar se shkaku i përplasjes me armë midis “Festes” dhe Lulit ishte banal…”, ka pohuar Adriatik Coli.