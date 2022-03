Duke u ndalur tek rritja e çmimit të naftës, kreu i qeverisë deklaroi se ka ardhur si pasojë e luftës në Ukrainë, dhe këtë e mohojnë vetëm ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë.

“Shqipëria është vend i NATO-s ku protestohet për pasoja e para të luftës në Ukrainë. Kërcimi i lartë i çmimit të naftës është pasojë e luftës dhe këtë e mohojnë vetëm ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë. Që kjo qeveri nuk ka pritur luftën apo protestat që të tregojë ndjeshmërinë e saj. Këtë e tregon më troç se çdo gjë tjetër fatura juaj e energjisë. Fatura e energjisë në çdo familje shqiptare dhe çdo biznesi të vogël” – tha Rama.

Kujtojmë që sot, Bordi i Administrimit të Karburantit vendosi çmimet për produktet dhe nënproduktet e naftës, benzinës dhe gazit deri më 15 mars.

Sipas vendimit të marrë gjatë mbledhjes, çmimi i naftës dhe benzinës në këto 3 ditë do të shitet me vlerë 217 lekë për litër, ndërsa gazi është përcaktuar me 93 lekë për litër.