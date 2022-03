Grupi parlamentar i PD e ka konsideruar doreheqjen e Lulzim Bashës ne funksion te zgjdhjes se problematikes, qe ka shkaktuar nje percarje te thelle nga qendra ne baze.

Në një draft paraparak të siguruar nga media deputetet shprehin gatishmerine per te negociuar me anetaret e pezulluar te grupit parlamentar per te gjetur nje zgjidhje te pranueshme per t’i hapur rruge bashkimit.

1.Grupi parlamentar i PD vlereson aktin e doreheqjes se kryetarit te PD ne funksion te zgjdhjes se problematikes, qe ka shkaktuar nje percarje te thelle nga qendra ne baze.

2.Grupi parlamentar i ben thirrje anetreve te pezulluar të grupit te Pd qe te ofrojne te njejtin mekanziëm per terheqjen e zotit berisha, qe duhet te distancohet nga vendiamrrja ne PD, duke u bere pjese e zgjidhjes per te shmangur percarjen dhe per te bere te mundur bashkimin e demokrateve. Kerkojme respektinmin e vlerave dhe parime e statutore te PD per shmangien e pasojave te deklaruara publikisht nga SHBA.

3.Grupi parlamentar shpreh gatishmerine per te negociauar me anetaret e pezulluar te grupit parlamentar per te fjetur nje zgjidhje te pranueshme per t’i hapur rruge bashkimit. Grupi ngarkon strukturat pergjegjese per te pranuar nje grup te epp per te lehtesuar ndermjetesimin.

4.Grupi vlereson se pas dakordesise i hapet rruga per:

A-Ndermarjen e nje fushate ndergjegjesuese ne baze per bashkim

B-Pergatitjen e partise per zgjedhjet lokale

C- Pergatitjen e kushteve te nevojshme per zgjedhje menjehre pas zgjedhjeve lokale/m.j