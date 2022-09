Në gruan tuaj ideale, kërkoni diçka që do t’ju kompletojë. Kështu që ju keni nevojë për një grua emocionale dhe të dashur që di të nxjerrë anën tuaj më të butë. Ideja e një gruaje në karrierë të çmend. Doni të jeni në gjendje të flisni me të për gjithçka, mirëkuptimi intelektual është më i rëndësishëm se ai fizik. Nëse jeni një grua e shenjës së Virgjëreshës: mos e nënvlerësoni fuqinë e emocioneve të Gaforres. Me ëmbëlsinë e tyre ata mund t’ju bëjnë më të hapur.

PESHORJA

Disa mund të mendojnë se gruaja juaj ideale është e bukur, por në të vërtetë nuk është e nevojshme. Është e domosdoshme që ajo t`ju kujtoj çdo ditë se sa të bukur ju jeni, sa të rafinuar dhe sa trim. Vaniteti shpesh ka përparësi ndaj jush. Ajo duhet të jetë e edukuar dhe me mënyra të mira sjellje. Është e rëndësishme që të jetë me iniciativë dhe të mos ju detyrojë të bëni zgjedhje që mund t’i bëjë ajo në vendin tuaj. Nëse jeni një grua e shenjës së Peshores: Binjakët me siguri mund të kapin vëmendjen tuaj me bukurinë e tyre delikate dhe joshëse.

AKREPI

Ju i përkisni një shenje uji dhe është thelbësore që ju të keni një grua të ëmbël, të dashur dhe të ndjeshme në krahun tuaj. Ju pëlqejnë situatat e komplikuara, veçanërisht nëse ju duhet të luftoni për ta fituar atë në fillim të marrëdhënies tuaj. Nuk ju pëlqejnë femrat e lehta, por vetëm një grua shumë e duruar mund të arrijë që t’i nënshtrohet ndryshimeve tuaja të shpeshta të humorit. Të brendshmet e saj duhet të jenë shumë sexy. Nëse jeni një grua e shenjës së Akrepit: Një i shenjës së Bricjapit ju ngrohë zemrën dhe mund të jetë një provë e bukur dhe stimuluese, të cilën duhet ta provoni.

SHIGJETARI

Gruaja juaj ideale përfaqëson gjithçka që ju dëshironi të jeni, por shpesh nuk keni frikë nga gjykimi i njerëzve. Ajo është një grua e lirë, e pavarur, e shkëlqyeshme dhe tmerrësisht tërheqëse. Ju dëshironi të jeni në gjendje të bisedoni me të rreth temave filozofike, fetare ose ezoterike. Ajo nuk duhet absolutisht të jetë e ndrojtur dhe ju do të dëshironit të habitni në shumë mënyra, madje edhe nën çarçafë! Nëse jeni një grua e shenjës së Shigjetarit: me një të shenjës së Dashit ju mund të krijoni një marrëdhënie shumë të zjarrtë, të përbërë nga grindjet që zgjidhen me pasion.

BRICJAPI

Ju duhet koha juaj (ngadalë) dhe gruaja juaj ideale duhet të dijë të respektojë këtë kohë, edhe nëse kjo nganjëherë do të thotë të mbash gjallë entuziazmin pa pasur asgjë në kthim nga ti. Ajo duhet të jetë një grua që di të rezistojë dhe nuk kapet në ndonjë çmenduri. Në sferën seksuale ju keni kërkesa të jashtëzakonshme që përfshin atë që ju dëshironi, pa pranuar kundërshtime. Nëse jeni një grua e shenjës së Bricjapit: nëse nuk do që dikush tjetër të prish planet tuaja, burrat e shenjës së Virgjëreshës janë për ju!

UJORI

Është mirë të sqarosh: gruaja jote ideale nuk ekziston. Kur flasim për idealet, ju e shtyni veten shumë përtej realitetit dhe prandaj kurrë nuk duket të arrini përsosmërinë. Gruaja juaj ideale duhet të ketë një karakter dhe fizik të veçantë që t’ju godasë. Duhet të respektojë hapësirat tuaja dhe duhet të këtë vetëm kur ju keni nevojë për të. Nëse jeni një grua e shenjës së Ujorit: me Shigjetarin mund t`i japësh frymë të lirë frymëzimin tuaj. Ata janë të gatshëm të përjetojnë gjithçka që ju dëshironi!

PESHQIT



Gruaja juaj ideale duhet të ketë diçka të pabesueshme, si flokët ose mënyrën se si ajo flet. Ju keni ideale të mrekullueshme romantike dhe keni nevojë për dikë që t’i ndani ato. Ju pëlqen ideja e një gruaje që t’ju nënshtrojë, edhe nëse në fakt u nënshtroheni atyre vetëm kur ju përshtatet juve. Gruaja juaj duhet të dijë gjithashtu si t’i dëgjojë tregimet tuaja të magjepsura (edhe kur ata kanë shumë pak realitet). Nëse jeni një grua e shenjës së Peshqve: nëse kërkoni qëndrueshmëri ju mund ta gjeni te burrat e shenjës së Demit, të cilët në vend të kësaj gjejnë në ju një muze frymëzues.