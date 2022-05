Sigurisht që është shumë e vështirë dhe e padrejtë që të “theksosh” të gjithë personat që ndodhin të kenë të njëjtën shenjë dhe t’i gjykosh si toksikë. Ne nuk do ta bëjmë këtë dhe nuk ka asnjë bazë. Megjithatë, ka një shenjë që bashkon disa karakteristika, të cilat nëse janë “të papërshtatshme” dhe në një masë të madhe, mund ta gjykojnë një mashkull si toksik në marrëdhëniet e tij.

Kujdes! Ne flasim vetëm për lidhje dashurie, pasi gjithçka ndryshon nëse flasim për miqësi.

Pra, cila shenjë e zodiakut ka më shumë gjasa të tregojë toksicitet kur është në një lidhje?

Demi, është përgjigja dhe më poshtë do të shpjegojmë të gjitha arsyet në detaje:

Demi simpatik dhe i sjellshëm, në pamje të parë, mbledh informacionin më të mirë që mund të ketë shoqëruesi ynë. Ai është i butë, i ëmbël, shumë i kujdesshëm dhe shumë emocionues. Këto janë anët pozitive, por ç’të themi për ato negative?

Demi mund të mbante kurorat e shokut të tij më xheloz dhe egoist në të njëjtën kohë, por në të njëjtën kohë ai kurrë nuk mund të pranojë ndonjë nga sa më sipër dhe as të humbasë një betejë, domethënë një grindje.

Me pak fjalë, Demi dëshiron të duket i përsosur, por nuk është. Megjithatë, ai nuk mund ta ndiejë se nuk është dhe kështu futet në një rreth vicioz, i cili prish marrëdhënien dhe ndjenjën. Ai nuk do të pranojë se është xheloz, nuk do ta pranojë dobësinë e tij. Ai do të përpiqet t’ju çmendë dhe për shkak se është gjithashtu një laik do t’ju bindë. Pra, përkufizimi i toksicitetit.

A ju erdhi në mendje një ish-Demi?