2022 është viti i tigrit me element ujin. Tigri njihet si mbreti i të gjitha kafshēve në Kinë e lidhet me guximin, besimin dhe forcën, i njohur me vullnet të fortë, mendimtar dhe kokëfortë. Të lindurit në vitet 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 – janë e do jenë të shenjës Tigër. Fëmijët e lindur prej 1 shkurtit 2022 do të jenë të guximshëm, konkurrues dhe të fortë – tigra me pak fjalë.