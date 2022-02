Oferta e Zelinskit për takim me Putin: “Le ta bëjmë për hir të një zgjidhjeje paqësore, nuk e di çfarë kërkon ai, por…!”

“Unë nuk e di se çfarë do presidenti i Federatës Ruse, kështu që propozoj një takim,” tha zoti Zelenskyy në Konferencën e Sigurisë në Mynih, ku u takua edhe me nënpresidenten amerikane Kamala Harris. Zoti Zelenskyy tha se Rusia mund të zgjedhë vendndodhjen e bisedimeve.

“Ukraina do të vazhdojë të ndjekë vetëm rrugën diplomatike për hir të një zgjidhjeje paqësore”, tha ai.

Ndërkohë Gjermania dhe Austria u thanë qytetarëve të tyre të largoheshin nga Ukraina. Agjencia ajrore gjermane Lufthansa anuloi fluturimet për në kryeqytetin Kiev dhe në Odessa, një port i Detit të Zi që mund të jetë një objektiv kyç në rast sulmi. Zyra ndërlidhëse e NATO-s në Kiev tha se po zhvendoste personelin e saj në Bruksel dhe në qytetin perëndimor të Ukrainës, Lviv. Ndërkohë, zyrtarë të lartë ushtarakë ukrainas u vunë në shënjestër të një sulmi me granata gjatë një turneu në frontin e konfliktit separatist gati tetëvjeçar në Ukrainën lindore. Zyrtarët hynë në një strehim për t’u mbrojtur nga bombat përpara se të largoheshin nga zona, sipas një gazetari të Associated Press që ishte me ta.