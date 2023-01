Gazetarja nga Durrësi, Dhurata ka treguar në emisionin “Aldo Morning Show”, historinë e një nuseje e cila ka gjetur një arsye për të nxjerrë jashtë vjehrrin dhe vjehrrën e saj, pasi ka instaluar një kamerë me zë tek shtëpia. Pasi dëgjoi fjalët jo të mira që prindërit e burrit thoshin për të, nusja i vuri kusht që mos preknin me dorë fëmijën e vogël, kështu ata u detyruan të largohen nga shtëpia për të qenë larg streseve dhe zënkave me nusen.

Dhurata: Nusja vendos një kamerë me zë në shtëpi pasi ka vjehrrin dhe vjehrrën dhe pasi ka dëgjuar çfarë thuhej për të, pra e shanin sipas saj, ka vendosur që si e si të largohen, të mos prekin fëmijën e saj të vogël. I ka vënë si kusht që të mos prekin me dorë fëmijën e vogël derisa ata u detyruan të shkretët të largoheshin nga shtëpia dhe të jetojnë në shtëpinë e vajzës së tyre e cila nuk ndodhet këtu., por ka ikur jashtë shtetit. Pra për mos t’i dhënë stres vetes, gjithashtu dhe nusen mos ta shqetësojnë më, kanë vendosur që të jetojnë më vete.

Aldo: Pastaj?

Dhurata: Pastaj ka të bëjë me një lajm tjetër, një zonjë e cila ka kapur burrin e saj në flagrancë me një zonjë tjetër të cilën e njihte. Kjo që ditën e parë që i vuri GPS makinës së bashkëshortit, po atë ditë e ka kapur me zonjën e njihte dhe kjo. Pra imagjino se çfarë ka bërë më përpara kur nuk kishte GPS. Por kjo nuk duroi që ta gjurmonte dhe shkoi menjëherë në moment aty duke u zënë me zonjën dhe burrin e saj.

