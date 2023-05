Fredi Beleri duket se ka fituar bashkinë e Himarës.

Teksa ka mbetur edhe një kuti për t’u numëruar, diferenca mes kandidatit të PS-së, Jorgo Goro dhe atij të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Fredi Beleri, duket shumë e ngushtë, 24 vota në favor të Belerit.

Mediat raporotjnë se kutia e fundit është hapur dhe ka nisur procesi i numërimit të votave, është qendra e fundit që ka marrë në dorë kutinë e fundit.

“Do të jetë kutia e fshatit Kudhës, e cila do të përcaktojë se kush do ta drejtojë Himarën për 4 vitet. Kryeson Beleri me 24 vota kundrejt kandidatit të PS-së, Goro” – raportohet në media.

