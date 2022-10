Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka sfiduar kryeministrin Rama për dosjen e tij, duke thënë se ai e di shumë mirë cfarë do të thotë të ishe bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit.

Ish Kreu i Shtetit theksoi se me poezinë e Havzi Nelës, “Liri a Vdekje” do ta shporrin nga pushteti.

“Kur të kesh kohë vij dhe unë, ku të duash ti vij me atë personin që kishe hall ti që e kisha përgjuar unë. Ti duhet të vish në çdo studio që do ti dhe do më marrësh edhe atë punonjësin e sigurimit të shtetit, me gjithë gjeneralitet që ka ai dhe që kam unë dhe pastaj ti i dashur Edi Rama ke të drejtë të kërkosh çdo gjë nga Ilir Meta”, tha Meta.

Pjese nga deklarata

Meta: I them edhe tani, Edi Rama, o lepurush, që të ishe bashkëpunëtor i e di shumë mirë sesi duhet të ishe edhe që të përgjoje dikush duhet të të jepte përgjuesin, o lepurush.

Që merr mendtë e A.H që do përfundojë me keq edhe se Klareta. Kur të kesh kohë vij dhe unë, ku të duash ti vij me atë personin që kishe hall ti që e kisha përgjuar unë. Ti duhet të vish në çdo studio qe do ti dhe do më marrësh edhe atë punonjësin e sigurimit të shtetit, me gjithë gjeneralitet që ka ai dhe që kam unë dhe pastaj ti i dashur Edi Rama ke të drejtë të kërkosh çdo gjë nga Ilir Meta. Por duhet ta bësh këtë gjë ti, meqë të paska qarë shpirti ty, djalit të Kristaqit, që vari Havzi Nelën në mes të Kukësit për një poezi, dhe ne tani me poezinë e tij do të të shporrim. Me poezinë Liria e Vdekje, por do ketë liri për shqiptarët dhe shumë shpejt.

Me poezinë e tij do të të shperrim. Me poezinë liria e vdekje.

/e.d