Nuk ka ndodhur prej dekadash. Temperaturat e pazakonta të këtij dimri, nivelet e ulëta të shiut dhe mungesa e reshjeve të borës në Evropë kanë shënuar rënien e rrjedhave të ujit të lumenjve dhe liqeneve në të gjithë kontinentin. Ekspertët paralajmërojnë se thatësirat e rënda të vitit të kaluar mund të përsëriten dhe javët e ardhshme janë vendimtare.

Zakonisht jemi mësuar të shohim imazhet e shtretërve të lumenjve të tharë dhe tkurrjes së liqeneve gjatë muajve të verës përvëluese, por këtë vit po ndodh edhe në dimër. Një fillim jashtëzakonisht i ngrohtë dhe i thatë i vitit ka prekur pjesën më të madhe të Evropës, duke përfshirë Francën qendrore dhe jugperëndimore, Spanjën veriore dhe Italinë veriore.

Çfarë do të thotë kjo për furnizimin me ujë?

Sipas një studimi të publikuar në janar nga studiues të Universitetit të Teknologjisë së Gracit në Austri, i cili përdori të dhëna satelitore për të analizuar burimet ujore nëntokësore në botë, situata e ujit në Evropë është bërë mjaft e pasigurt.

“Disa vite më parë, nuk do ta imagjinoja kurrë që uji do të ishte problem edhe në Evropë. Ne duhet të mendojmë për furnizimin me ujë,” tha Torsten Mayer-Gürr, një nga studiuesit.

Një periudhë e thatë rekord në Francë

Franca, e cila po përjeton thatësirën më të keqe në 60 vitet e fundit, së shpejti mund të ketë kufizime të ujit. Vendi vuajti 32 ditë radhazi pa asnjë shi, nga 21 janari deri më 21 shkurt”, tha për CNN Simon Mittelberger, një klimatolog në Météo-France, periudha më e gjatë që nga fillimi i regjistrimeve në 1959.

Ajo ka një efekt të dëmshëm në lumenjtë dhe liqenet e kombit, tha Mittelberger, por edhe në tokat e kombit. Reshjet e borës gjithashtu kanë qenë të ulëta. Mungesa e borës në dimër mund të kërcënojë furnizimin me ujë në pranverë dhe verë, pasi ka më pak shkrirje bore për të mbushur lumenjtë. Verën e kaluar, Franca pësoi thatësirën më të keqe në histori, por këtë vit situata mund të jetë edhe më e keqe.

U ekspozuan shtretër liqene dhe kanale të thara

Nivelet e ujit në liqenin Garda janë aq të ulëta sa tani është e mundur të kalosh nëpër të. Para disa muajsh ky vendkalim nuk ekzistonte. Është gjithashtu shumë më e vështirë të lundrosh në Venecia tani, pasi disa nga kanalet e saj janë bërë shumë të cekëta për të mbajtur gondolat në këmbë, pjesërisht për shkak të mungesës së reshjeve.

Qyteti, i cili prej kohësh kishte frikë nga përmbytjet, tani po përballet me problemin e kundërt. Lumi më i gjatë i Italisë, Po, i cili përshkon zemrën bujqësore të veriut të vendit, ka 61% më pak ujë se zakonisht për këtë periudhë të vitit. Verën e kaluar, qeveria italiane shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për zonën përreth lumit Po, e cila përjetoi thatësirën më të keqe në 70 vjet.

/a.r