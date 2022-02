Deputeti i PD Kreshnik Çollaku ka komentuar situatën e përplasjes politike mes Berishës dhe PD-së zyrtare që nga shpallja non grata dhe përjashtimi i Berishës nga partia. Çollaku argumenton rëndësinë që ka për SHBA goditja e aktorëve politikë të korruptuar në Ballkan, ku shprehet se me 22 prill do të ulet i dërguari i SHBA në zyrën e tij në Kroaci atashuar në ambasadën e SHBA në Zagreb i dërguari special i Biden, kryeprokuror që do të ndjekë posaçërisht zbatimin e aplikimin e këtij dekreti të Biden.

“Gjithmonë SHBA ka goditur për korrupsion aktorë politikë në Ballkan, por si çështje etike apo abuzimi me kodet. Çfarë ndodh ndryshe tek dekreti i Biden në Ballkan është se aktorët e korruptuar në Ballkan konsiderohen rrezik të sigurisë dhe të SHBA dhe duket se regjimi i sjelljes karshi një onturazhi politikanësh të korruptuar në Ballkan sipas tyre në raport me qeverinë amerikane do të jetë ndryshe.

Në 22 prill ulet në zyrën e tij në Kroaci atashuar në ambasadën e SHBA në Zagreb i dërguari special i Biden, kryeprokuror që do të ndjekë posaçërisht zbatimin e aplikimin e këtij dekreti të Biden. Duket se dekreti nuk bëhet për një rast konkret, dekreti do të ketë një valë shumë të madhe goditëse, do të shtrihet në disa vende. Kështu që çdo lloj teori lobimi apo konspiracioni e rrëzon kjo logjikë dhe kjo sjellje e qeverisë amerikane me Ballkanin.

Dekretin e Biden lexojini dhe me 22 prill vendosja e kryeprokurorit special në Kroaci tregon qasjen amerikane dhe do të fusë “buldozerin” në gjithë rajonin dhe çfarë ka projektuar Biden në atë dekret do të realizohet.”, u shpreh deputeti i PD, Kreshnik Çollaku i ftuar në ‘Shqip’./m.j