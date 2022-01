Reperi i njohur Noizy ishte së fundmi i ftuar në “Why Not” në RTV Ora. Moderatorja Roza Lati i drejtoi një pyetje rreth Bora Zemanit, e cila është padyshim një ndër personazhet më të pëlqyera nga publiku.

‘T’i bëjmë qejfin shqiptarëve se e kanë merak. Nëse do jetoje në një shtëpi me Bora Zemanin, cfarë do të bëje? U izoluat, ra karantina, u mbyllët”, e pyeti Roza.

Noizy tha se nuk e njeh personalisht Borën, por ndoshta do kishin gatuar dhe do kishin biseduar rreth emisionit të saj.

“Nuk e di se nuk e njoh personalisht. Gatimin që do gatuaja non stop vetëm unë, kush të donte me ndihmu e kisha bërë side chef që të më ndihmonte me sallatat. Nuk e di, nuk e di, do kishim folur për emisionin e saj ndoshta pak”, u shpreh Noizy.

/b.h