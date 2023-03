Banori i “Big Brother VIP Albania”, i kthyer në fenomen tashmë, Luiz Ejlli ditën e sotme ka marrë një përshëndetje të veçantë. Në videon e postuar në llogarinë e Gazetës Insajderi në rrjetin social TikTok, shihet një burrë duke dëgjuar këngën e Luizit kushtuar Kiarës.

Ai fillimisht përshëndet me fjalën “Mirëmengjes”, thënë në gjuhën shqipe, pastaj vazhdon duke thënë se është polak që jeton në Angli.

“Mirëmëngjes! Jam polak, jemi në Mbretërinë e Bashkuar. Unë jam duke e mbështetur Luizin në “Big Brother”, më të mirin e Shqipërisë.

Uroj që ti do të fitosh. Do të kesh vetura të mira, G63- CDS të zi, kur të vish në Angli”, ka thënë burri, i cili duket se Luizit i ka premtuar një veturë luksoze.

Luizi eshte bere nje fenomen i cili vazhdon te perfolet ne mase te madhe ne te gjihe shoqerine duke e pergezuar per strategjine mahnitese qe po perdor ne Big Brother duke bere qe gjithe banoret ta kene frike nga loja qe ai ben.

Por, fansat e tij te zjarrt kane arritur qe ta mesojne edhe anen e tij emocionale ndjeshmerine qe ka dhe falenderimin per mbeshtetesit e tij qe e di tashme qe ka shume pasi eshte personi qe i vijne kaq shume drona shpesh here duke i dhene informacione me shume rendesi./m.j