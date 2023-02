Vritet një shqiptar në Mykonos. Një i ri grek ka vrarë me armë zjarri 34-vjeçarin shqiptar, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur. Ngjarja ndodhi në orën 6 të mëngjesit në një lokal në zonën e Skylabela.

Sipas të njëjtave informacione, 33-vjeçari më herët ishte përleshur me 34-vjeçarin shqiptar për një vajzë, me të cilën ai ka pasur lidhje dy vite më parë.

23-vjeçarja mësohet se është në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa në dëshminë e saj para policisë ka thënë se ajo “ka pasur lidhje me shqiptarin dy vite më parë”.

Pas përleshjes 33-vjeçari ka shkuar në shtëpi, ka marrë një pushkë dhe është kthyer në lokal ku ka qëlluar dhe vrarë me plumb në kokë shqiptarin.

Ndërkohë, sipas burimeve të mediave greke, autori gjithashtu ka qenë i interesuar për vajzën dhe kur ka parë shqiptarin në gjendje të dehur të sillet keq me të ka reaguar.

Fillimisht ata janë përleshur me njëri tjetrin për 10 minuta, më pas ngjarja ka degraduar me përdorimin e armëve, ku 33-vjeçari qëlloi me armë zjarri në kokë 34 vjecarin shqiptar.

“Nga të dhënat e deritanishme të hetimeve policore, rezulton se më herët autori dhe viktima janë grindur brenda në dyqan dhe pasi janë larguar autori është rikthyer duke qëlluar viktimën”, thotë policia greke.

“Pas ngjarjes, autori është arratisur, por në kuadër të kontrollit policor në orën 07:30 është paraqitur në Nëndrejtorinë e Policisë Mykonos dhe është arrestuar, ndërsa i është konfiskuar arma e gjahut e gjetur në automjet”, thuhet në informacion./m.j