“Di që kanë ardhur letër-porosi nga SHBA për lobimet dhe një nga dosjet që do të ketë zgjidhje para shtatorit do të jetë dërgimi para drejtësisë i personave që kanë harxhuar para të shqiptarëve. Se nuk kanë pasur as Ilir Meta, as Monika Kryemadhi, as Tit Vasili, flas për dosjen që kam lobuar unë, ndonje gjel qe te pjelle flori.

Janë 1.2 milionë dollarë, që janë deklaruar në SHBA që janë paguar nga ky subjekt politikë, janë paguar taksa për ato 1.2 milionë dollarë. Të japin llogari, të japin përgjigje se ku i kanë marrë, se ndoshta Ilir Metës i pjell gjeli vezë, po nëse i pjell flori le të tregojë”, tha ish-deputeti Halit Valteri.