Parlamenti izraelit (Knesset) zgjodhi personin e parë homoseksual, përfaqësuesin e partisë Likud, Amir Ohana, si kryetar të këtij organi legjislativ.

Ohana, i vetmi ministër në qeverinë izraelite dhe i vetmi anëtar i Likud që haptazi ka deklaruar se është homoseksual, falënderoi familjen në fjalimin inaugurues dhe tregoi emrin e bashkëshortit, Alon.

“Unë premtoj se do të bëj çmos që të jem i denjë për besimin që më keni dhënë”, tha ai para anëtarëve të Knesset.

Gjatë fjalës së tij, Ohana theksoi se qeveria e re “nuk do të dëmtojë asnjë fëmijë apo asnjë familje”, në një përpjekje për të zbutur tonet kundër komunitetit LGBTI nga disa parti të koalicionit.

Ohana falënderoi Netanyahun për “guximin dhe besimin” që i ka dhënë deri më tani dhe tha se ai dhe lideri i Likudëve, “kanë bërë së bashku një rrugë të gjatë” dhe “me ndihmën e Zotit do të vazhdojnë”.

Duke zënë një nga pozicionet më të rëndësishme strategjike në Knesset, kryeparlamentari ka një ndikim të rëndësishëm në axhendën dhe ritmin legjislativ, si dhe në zhvillimin e seancave.

Qeveria e Izraelit u betua të enjten. Qeveria do të drejtohet nga kryetari i Likud-ëve, Benjamin Netanyahu, i cili u betua për herë të gjashtë në postin e kryeministrit izraelit. Rezultati i votimit të plenumit ishte 63-5, me të gjithë ligjvënësit e koalicionit që votuan në favor me përjashtim të Judaizmit të Bashkuar të Torahut MK Yaakov Tesler, i cili ishte jashtë shtetit.