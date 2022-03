Ditën e sotme, Prokuroria Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë kërkoi arrestimin e deputetit të Partisë Socialiste, Alqi Bllako.

Lidhur me këtë, mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘Kontrast’ në Report Tv, analisti Lorenc Vangjeli, teksa kishte të ftuar ministren Elisa Spiropalin, foli për Reformën në Drejtësi ku paralajmëroi se brenda javës do të dëgjohet një lajm i tillë, me kryefjalë SPAK-un.

Vangjeli u shpreh se Reforma në Drejtësi po funksionon, e një nga produktet e saj do ta shikonim së shpejti dhe ky produkt do të ishte vijimi i ngjarjeve të deritanishme të cilat nuk po bëhen fshehurazi.

“Do flisja për një reformë e cila tashmë është duke u konsoliduar, jo me ritmet, me forcën dhe me përmasën që pritej nga shqiptarët e thjeshtë, por që po funksionon që është Reforma në Drejtësi, dhe ndoshta një nga produktet e saj, të lirisë së saj relative nga politike, do ta shikoni brenda kësaj jave kur ndoshta në Tiranë do të dëgjohet një lajm që ka të bëj po me hetimin me kryefjalë SPAK-un. Do të jetë një ngjarje e cila shkon në vijim me logjikën e ngjarjeve të deritanishme, mjafton pak vëmendje për të dalluar lëvizjet që po bëhen, sepse nuk është se bëhen fshehurazi, është një gjë që është e hapur,”- u shpreh Lorenc Vangjeli në ‘Kontrast’.

/b.h