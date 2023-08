I dërguari special i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar ka paralajmëruar se do të ketë emra të rinj të biznesmenëve e politikanëve me fuqi në Ballkan të cilët do të hyjnë në listë të zezë.

“Më lejoni të them vetëm se kjo administratë, administrata Biden, është e përkushtuar për të luftuar korrupsionin.

Sepse korrupsioni është kaq gërryes për shoqëritë. Nuk mund të bëjmë një njoftim për sanksione, por të jeni të sigurt që do të ketë”, tha ai për mediumin maqedonas 360°, i cili paralajmeron ngushtimin e ‘lakut’ per te korruptuarit ne Ballkan./m.j