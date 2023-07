Ngjarje e rëndë në Tiranë/ Degjeneron konflikti, pranga autorit që plagosi 48-vjeçaren

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se gjatë një konflikti për motive të dobëta, shtetasi me inicialet M. B., 69 vjeç, dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasen me inicialet V. A. Të njëjtat burime sqarojnë se autori i dyshuar është arrestuar.

NJOFTIMI I POLICISE

Goditi me mjet prerës thikë një shtetase, falë reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta nga Policia, kapet dhe shoqërohet në komisariat autori i dyshuar. Sekuestrohet mjeti prerës thikë, të cilën autori e përdori gjatë ngjarjes. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, pas marrjes së njoftimit se në rrugën “Kamber Shevroja”, shtetasi M. B., 69 vjeç, gjatë një konflikti për motive të dobëta, dyshohet se ka goditur me mjet prerës shtetasen V. A., 48 vjeçe, kanë organizuar menjëherë punën për kapjen e autorit të dyshuar.

Falë veprimeve të shpejta policore shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, kapën dhe shoqëruan në komisariat autorin e dyshuar shtetasin M. B., 69 vjeç. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës thikë që autori e përdori gjatë ngjarjes. Shtetasja V. A., aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Grupi Hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

(BalkanWeb)