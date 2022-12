Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë e ndodhur në spitalin e Pejës, ku një foshnjë i lindur i pajetë, u copëtua pasi u fut në makinën larëse.

Mësohet se nëna e foshnjës ka lindur fëmijën e saj në javën e 32-të, për shkak të problemeve shëndetësore. Lindja është kryer me operacion dhe foshnja ishte nxjerrë i vdekur Pas operacionit raportohet se foshnja është vendosur në hapësirat brenda sallës, dhe ndërkohë ishte ngatërruar me çarçafët ku bashkë me ta ishte futur në lavatriçe nga një punonjës i pastrimit.

Lajmi është konfirmuar nga autoritetet kosovare, ndërsa sipas mediave është zbuluar vetëm pasi prindërve iiu refuzua kërkesa për të marrë trupin, duke i detyruar të bënin denoncim në polici.

