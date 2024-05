Azem Bushati babai i Alma Arrazit, 39-vjeçares e cila u vetëmbyt në lumin Buna së bashku me tre fëmijët e saj të mitur, banon në Tiranë tek vajza e tjetër, e cila është e divorcuar.

Për disa kohë kanë jetuar në Lezhë, ndërsa një fqinji të Azemit, i cili kishte komunikuar disa ditë më parë me Bushatin, i ishte shprehur se Alma i ka kërkuar ndihmë në lidhje me problemet që kishte me bashkëshortin, raporton Report Tv.