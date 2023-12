Kryeministri i vendit, Edi Rama është shprehur se Shqipëria është në proces për konferencën ndërqeveritare dhe është thjesht çështje e formalizimit të një date për mbledhjen e saj.

Gjatë fjalës së tij në konferencë me gazetarët, lidhur me çështjen “Beleri” dhe ngërçin e krijuar me Greqinë, Kryeministri Rama ka deklaruar se do të presin vendimin e formës së prerë lidhur me kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës.

Rama ka thënë se procesin e anëtarësimit drejt BE-së do e ketë vetë Shqipëria në dorë dhe do e drejtojë vetë pasi thotë se nuk do e drejtojë era që do të fryjë në një mënyrë apo në një tjetër për arsye të caktuara politike.

Edi Rama: Konferencën ndërqveritare, ne jemi në proces dhe është çështje thjesht e formalizimit të një date për mbledhjen e konferencës. Ka një proces që dihet dhe njihet lidhur me një çështje për të cilën nuk kam asgjë për të shtuar, gjykata ka dhënë një vendim që ka konfirmuar atë që ne e kemi thënë që ne nuk kemi pasur asnjë mundësi që të mundësojmë betimin si kryebashkiak i një njeriu të kapur në flagrancë për blerje votash. Vendimi i gjykatës është i Shkallës së Parë, duhet të presim atë të formës së prerë për të kuptuar si do të operojmë në kuptimin e atij vendimi. Nuk ka një precedent dhe qeveria ka atributin për të vendosur një komisar në krye të një bashkie, por në ligj nuk është i përcaktuar ky rast dhe ndaj do të na duhet të lexojmë vendimin e formës së prerë dhe patsaj të veprojmë si do të orientojë vendimi i formës së prerë.

Nuk më emocionojnë fare datat e konferencave dhe proceset formale në procesin e integrimit sepse thelbi është se çfarë bëjmë ne dhe ne vazhdojmë punën. Arsyeja pse ne arritën të shkëlqejmë në atë proces është se ishim shumë të përgatitur sepse nuk kishim pritur që fillonte procesi që në të përgatiteshim. Gjithë ai ekip di se çfarë do të bëjë. Në momentin që të fillojmë grup-kapitujt do të jemi para se do të jemi gati. Ne brenda 2 vitesh do të bëjmë atë që Kroacia e ka bërë për 7 vjet, falë teknologjisë. Procesin do e kemi nën kontroll dhe do e drejtojmë ne dhe nuk do e drejtojë dot era që do të fryjë në mënyrë ose një tjetër për arsye politike të caktuara.

/f.s