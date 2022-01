Sipas raportit më të fundit të OKB-së për klimën, bota ndodhet drejt një “rruge katastrofale “dhe se ngrohja globale kërcënon “me humbje masive të jetëve të njerëzve.” Shqipëria është e kërcënuar nga ngrohja globale ndonëse është ndër të paktat vende që nuk ndikon ndjeshëm në ndryshimet klimatike.

Dy dimra kanë qenë në jetën time të fuqishëm!

Një metër e gjysmë kanë qenë borë në dimrin e ’53-’54-ës.

Vinte mirë aeroplani nga Rusia, se ishim mirë me bashkimin Sovietik atëherë dhe shkarkonte thasë me miell në fushë të Ballonit. Pothuajse në të njëjtin nivel kanë qenë edhe I ’53-54-ës edhe I 85-ës. Dimra shumë të fuqishëm!

Nuk ka dimra të fuqishëm jo, duke e parë ngrohjen globale është transformuar puna, shumë!

Me ndryshimet klimatike është njohur edhe Ilmi Bilali nga Kukësi.

Sivjet, reshjet e pakta të dëborës shënojnë një ndër dimrat më të butë të dekadave të fundit në Kukës ku prej 5 muajsh banorët e zonave malore u duhet të përballeshin me acarin dhe dëborën.

Fillonte herët që në vjeshtë me zor mblidhej misri dhe bereqeti. Që në vjeshtë.

Ndërsa ekspertët e mjedisit e krahasojnë me pandeminë e COVID-19, ngrohjen që po pëson globi vit pas viti.

Sipas raportit më të fundit të OKB-së për klimën, bota ndodhet drejt një “rruge katrastrofale“ dhe se ngrohja globale kërcënon “me humbje masive të jetëve të njerëzve.”

Nga 191 vende pjesëmarrëse të Marrëveshjes së Parisit vlerësohet e premtohet, se ngrohja globale duhet të kufizohet në 1, 5 gradë Celcius krahasuar me periudhën paraindustriale. Kjo kërkon reduktimin masiv të emetimit të gazrave karbonikë.

Shqipëria ka rolin saj.

“Po Ministria e Turizmit në bashkëpunim me një sërë investimesh vendore dhe organizatash ndërkombëtare kanë realizuar kërkime dhe këto janë reflektuar dhe në dokumentin kombëtar të përcaktuar dhe në një dokument tjetër të miratuar sëfundimi Plani Kombëtar për Energjinë dhe Kilmën. Gjithashtu Ministria e Turizmit raporton rregullisht pranë Konventës në kuadër të ndryshimeve klimatike dhe aktualisht është duke u hartuar komunikimi i katërt kombëtar. Dua të ndalem pak tek kjo pikë, ku projeksionet e ndryshme të skenarëve të emetimeve të gazeve me efekt serrë parashikojnë që të kemi rritje temperaturash deri në vitin 2029 me 1-1.3 gradë Celsius dhe deri në vitin 2100 me 1.3-4.4 gradë Celsius, ku më shumë rritja do ndihet gjatë stinës së verës dhe parashikohet të jetë diku tek 5.8 gradë celsius”, tha Fshazi.

“Shqipëria në këtë samit botëror premtoi që do të ulë shkarkimet me 20.9% nga kryesisht sektorë që lidhen me transportin apo dhe me menaxhimin më të mirë të mbetjeve meqë vendi ynë ka një industri të vogël meqë nuk ka shkarkime thelbësore apo të ndjeshme”, thekson Qirjo.

“Ne mund t’i kishim pranuar të gjitha ofertat fitimprurëse që na janë bërë për vite me radhë për termocentrale me qymyr”, tha Rama.

Raporti i OKB-së pas verifikimit të objektivave kombëtare arrin në konkluzionin, se emetimet e gazrave karbonikë në fund të kësaj dekade, do të jenë 16% më të larta se në vitin 2010.

“Po raporti i OKB që i referohet 2.7 gradë ka të bëjë me atë ç’ka endet kanë premtuar vullnetarisht që të ulin shkarkimet. Nëse ne do të jemi të suksesshëm të ulim shkarkimet deri aq sa vendet kanë premtuar temperatura do të ketë 2.7 gradë më shumë, ndërkohë opinioni publik ekspertët shpresojnë që të mos jetë më shumë se 1/5. Kjo diferencë nga 2.7 në 1.5 është ai detyrim shtesë që të gjithë vendet duhet të kenë për të ulur edhe më tej shkarkimet përndryshe efektet mund të jenë katastrofike.

Ku do vërehen këto efekte? Besoj se do ketë problematika me ujin e pijshëm, meqë me rritjen e temperaturave një pjesë e mirë e ujit avullon, rriten thatësira, do ketë problematika të shtuara në lidhje me erozionin bregdetar, rritja e niveleve të detit përgjithësisht në zonën bregdetare e rrit shkallën e erozionit, do këtë problematika lidhur me ushqimin.

Gjatë periudhave të nxehta të viti, bimët por edhe kafshët nuk prodhojnë më sepse dalin jashtë kufijve normal të temperaturës, për rrjedhojë njeriu do ketë probleme me furnizimin me ushqim. Mund të ketë problematika të shtuara edhe me zjarret sikundër edhe gjatë verës së 2021 ishin shumë të pranishme edhe në Shqipëri edhe në zona të tjera të globit.

Me rritjen e temperaturës intensifikohen ato që quhen situata ekstreme të motit, rrebeshe të mëdha që sjellin përmbytje, periudha shumë të nxehta që sjellin problematika në ushqim, në shëndet te njerëzit. Besoj se 2.7 është një situatë jo vetëm alarmante por edhe shumë e rrezikshme për pjesë të mira të popullatës në glob dhe në Shqipëri gjithashtu”, vijoi Qirjo.