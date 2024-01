Në Itali është numri 17 ai që sjell fat të keq dhe jo 13, edhe nëse besëtytnia e numrit 13 rrjedh nga Bibla. Nga vjen kjo besëtytni për numrin 17? Shpjegimi vjen nga shkrimi i saj me numra romakë: XVII. Është anagrami i VIXI-t, që në latinisht do të thotë “kam jetuar”, dhe për rrjedhojë “kam vdekur”. Pra, nuk do ta gjeni veten me 17 të ftuar në një darkë në Itali, as nuk do të keni një dhomë me numër 17 në një hotel ose një ndenjëse numër 17 në një fluturim të Alitalia.