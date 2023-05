Juristi dhe analisti i njohur, Kreshnik Spahiu është kthyer pas në kohë, teksa ka shpërthyer në sulme dhe akuza të forta në adresë të ish-kryeministrit Sali Berisha, për të cilin thotë se është njeriu që në 30 vite ka mbjellë vetëm shkatërrim dhe kaosi në Shqipëri.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, zoti Spahiu akuzon Berishën se është një anti-amerikan i thekur dhe një komunist fanatik.

“33 vite pas përmbysjes komunizmit, fantazma e sovranitetit kundër gjithë planetit por rishfaqet sërish në Shqipëri. Djaloshi komunist i vitit 1968 Sali Berisha, besniku i partisë që militoi dhe u zgjodh 50 vjet më parë sekretar i PPSH në spitalet shqiptare, por rikthen kauzën e dikurshme, por ndryshe nga Enver Hoxha që shpalli sovranitet ndaj lindjes dhe perëndimit, kundër Rusisë dhe Amerikës, kundër Kinës dhe Europës nxënësi i tij Berisha ka shpallur teorinë e sovranitetit vetëm kundër perëndimit, Amerikës dhe Anglisë. Pasi shkatërroi të gjithë avionët MIG ushtarak dhe i shiti për skrap, Pasi shkatërroi gjithë sistemin hekurudhor në gjithë vendin, Pasi shkatërroi dhe shkriu gjithë flotën detare dhe nëndetëset, Pasi hapi gjithë depot e armëve dhe boshatisi çdo arkë me municion, Pasi hodhi në erë fabrikat e demontimit”, shkruan ai.

Po ashtu, Spahiu akuzon Berishën se thye embargon e naftës me ish-Jugosllavinë gjatë luftës së Kosovës, duke bashkëpunuar me kasapin Sllobodan Millosheviç.

“Njeriu që e la shtetin e tij pa avion, pa tanke, pa anije, pa nëndetëse, pa trena, pa helikopterë, pa raketa, është kujtuar ti kërkojë Amerikës që Shqipëria është vend sovran. Sali Berisha i cili në 1997 largoi ambasadën amerikane mes plumbave dhe evakuimit me helikopter në Stadiumin Qemal Stafa dje deklaroi se pret që SHBA ti kërkoj atij falje. Njeriu i cili e katandisi Shqipërinë në 1997 të ruhej me forcat paqeruajtëse të OKB nga lufta civile dhe rebelimi armatosur deklaron se Shqipëria është sovrane. Berisha i kujton sovranitet Amerikës dhe Anglisë dy çlirimtarëve kryesor të shtetit dytë shqiptar që i dhuruan sovranitetin Kosovës atëherë kur Berisha dhe shpura e tij jo vetëm nuk gjuajtën asnjë pushkë për lirinë e Kosovës por ndihmonin Serbinë me naftë duke thyer embargon”, nënvizoi Spahiu.

/a.r