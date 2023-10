Konferenca e Kryetarëve do të mblidhet ditën e nesërme në orën 12:00 dhe do të marrë një vendim mbi projekt-rezultuarat e depozituara Nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për Kosovën.

Gazetarja e Report Tv, Danjela Maloku ka siguruar rendin e ditës ku në diskutim janë futur të dy projektrezolutat. Nesër do të merret edhe vendimi nga Konferenca e Kryetarëve nëse rezolutat do të kalojnë ose jo për miratim në Kuvend.

Partia Socialiste ka zgjedhur të mos e bëjë publike përmbajtjen e projekt-rezolutës, në ndryshim nga Gazment Bardhi i Partisë Demokratike. Bardhi kërkoi miratimin e një rezolute, me qëllim unifikimin e qëndrimit me Kuvendin e Kosovës. Në rezolutë kërkohet të dënohet akti terrorist në veri, të vlerësohet puna e policisë së Kosovës dhe bashkëpunimi me KFOR, të mbështeten institucionet e Kosovës për të garantuar pluralizmin politik edhe në komunitetin serb, të konstatojë nevojën për hetim ndërkombëtar mbi sulmet si dhe t’i kërkojë qeverisë Shqiptare bashkëpunim me autoritetet e Kosovës.